Суд не отдал на поруки экс-мэра Каменец-Подольского

Дунаевецкий городской суд отказал 27-ми общественным и религиозным организациям взять на поруки экс-мэра Каменец-Подольского Анатолия НЕСТЕРУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, мотивом для отказа изменить меру пресечения стало то, что бывший чиновник подозревается в совершении тяжкого преступления.

На 9 февраля назначено рассмотрение дела по существу.

Как сообщал УНИАН, бывший городской председатель Каменец-Подольского Хмельницкой области А.НЕСТЕРУК и экс-управляющий делами горисполкома Николай НЕЧАЙ обвиняются в вымогании у частного предпринимателя 300 тыс. грн. (110 тыс. грн. из которых они получили) за предоставление в аренду земельного участка площадью 1,5 га.

Оба находятся под стражей с сентября прошлого года.