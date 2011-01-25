Погода на завтра

26 января по всей Украине сохранится морозная погода.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в среду в стране переменная облачность, без осадков, лишь в западных, восточных областях и в Крыму - снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром в северных, центральных и южных областях местами туман. Ветер северный (в западной части - южный), 5-10 м/с, в Крыму и Карпатах - местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 9-14° мороза, при прояснениях - 15-20°, в Крыму, Приазовье, на Волыни, во Львовской области и на Закарпатье - 3-8° мороза, днем - 2-7° мороза, на севере Левобережья - до 10° мороза; на Южном побережье Крыма ночью - 0-2° мороза, днем - 1-3° тепла.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 2-7° мороза.

В Киеве без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 3-5° мороза.