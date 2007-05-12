Старые загранпаспорта остаются действующими

Заграничные паспорта для граждан Украины старого образца являются действующими на протяжении срока их действия.

Об этом говорится в Указе Президента Украины, текст которого размещен на Официальном сайте Главы государства.

«Установить, что ранее выданные паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также паспорта, оформленные с использованием бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу предыдущих образцов, являются действующими на протяжении срока их действия», - отмечается в Указе.