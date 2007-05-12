В прокуратуре Крыма исчезли материалы проверки затрат на укрепление Тузлы

Заместитель генерального прокурора Украины, прокурор Крыма Виктор ШЕМЧУК заявляет о пропаже материалов проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2006 году на укрепление и обустройство острова Коса Тузла.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (12-18 мая).

Отвечая на вопрос издания: «Что Вас более всего поразило в работе предшественника (экс-прокурора Крыма Владимира ГАЛЬЦОВА), какие «недостатки» выявили?», В.ШЕМЧУК сказал: «Прежде всего, меня поразило, что на сегодняшний день нет ни одного документа реагирования прокуратуры на бездеятельность милиции в деле борьбы с самозахватами земли. Во-вторых, куда-то девались материалы проверки использования бюджетных средств на укрепление и обустройство косы Тузла. И в-третьих, я долго не мог найти материалов проверки по фактам подлога одного из решений Совета министров АРК, которое было использовано Рескомземом Крыма для выделения участка земли на ЮБК».

По словам В.ШЕМЧУКА, общая сумма средств, которая была предусмотрена на укрепление Тузлы, составляет около 15 млн. грн., при этом средства были использованы неэффективно.

«Речь идет о 15 миллионах гривен, которые были выделены в прошлом году из резервного фонда Кабмина на противооползневые и берегоукрепительные работы. Перед этим там работали сотрудники КРУ, и они установили, что управление капитального строительства Совета министров на пять миллионов гривен завысило объемы выполненных работ, а затраты еще на три миллиона они не смогли подтвердить, поскольку результаты работ уже находятся под водой. Когда я работал прокурором, эти материалы предоставили нам сотрудники милиции, а когда вернулся на должность, то узнал, что материалов нет. Если мы их не отыщем, то возобновим» - отметил В.ШЕМЧУК.