Суд за долги арестовал счета всех ЖЭКов Ивано-Франковска

12 мая. УНИАН. Хозяйственный суд Ивано-Франковской области наложил арест на счета всех 9 жилищно-эксплуатационных организаций Ивано-Франковска за долги.

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском управлении Пенсионного фонда.

По словам начальника управления Пенсионного фонда Украины в городе Ивано-Франковске Анны КОЦЮК, долг перед ПФУ у предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства города составляет свыше 3 млн. 720 тыс. грн. Только за первый квартал в этом году долг вырос на 244,1 тыс. грн.

Представители Пенсионного фонда объясняют, что долги возникли в результате того, что ЖЭКи практикуют взаимозачеты, то есть жильцы домов платят квартплату не через банки, а непосредственно сотрудникам ЖЭКов. Согласно закону, через 20 дней после начисления зарплаты предприятия обязаны сделать отчисление в Пенсионный фонд, однако руководители ЖЭКов уклоняются от этого, а долги тянутся еще с 2002 года.

Управление Пенсионного фонда обратилось в суд с иском о банкротстве всех жилищно-эксплуатационных организаций города.