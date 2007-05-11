Под эгидой ГУАМ будут построены две железные дороги. Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил в интервью украинским журналистам после завершения Энергетического саммита в Кракове.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сегодня на встрече президентов стран-членов ГУАМ обсуждались ряд экономических проектов. В частности, обсуждался вопрос двух железных дорог: Баку-Тбилиси-Поти и дальше - паромная переправа «Керчь»; а также железная дорога Ахакалаки-Тбилиси-Баку. Эти два проекта будут осуществляться под эгидой ГУАМ с привлечением максимально широкого круга национальных инвесторов-подрядчиков.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что обсуждался вопрос урегулирования конфликтных ситуаций в горячих точках, в частности в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. В частности, речь шла о формулировке общих позиций относительно критериев безопасности и способов урегулирования этих конфликтов, сказал Президент.

Он сообщил, что украинские предложения были одобрены и через месяц они будут рассматриваться на Бакинском саммите ГУАМ. Сейчас президенты дали соответствующие поручения министрам иностранных дел, и завтра об этих договоренностях будет проинформирован Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН. (УНИАН: сегодня в Кракове встречались президенты Украины В.ЮЩЕНКО, Азербайджана - Ільхам АЛИЕВ и Грузии - Михаил СААКАШВИЛИ.)

В.ЮЩЕНКО рассказал, что сегодня на встрече президентов стран-членов ГУАМ также обсуждался вопрос проведения летнего саммита ГУАМ в Баку, который состоится в середине июня.

По его словам, обсуждались организационные вопросы деятельности ГУАМ. Так, В.ЮЩЕНКО сообщил, что в Киеве уже найдено место, выделено помещение, завершается ремонт офиса ГУАМ, и он надеется, что к летнему саммиту эта международная организация вселится в это помещение, и начнет работать как полноценный институт.

* * * Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ является международной (межгосударственной) региональной организацией, которая основана Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной на Киевском саммите ГУАМ 23 мая 2006 года.

Концептуальную основу ГУАМ составляет, в первую очередь, сотрудничество ее государств-членов в создании евроазиатского транскавказского транспортного коридора. ГУАМ не направлена против кого-либо. Она является отображением объективной тенденции развития регионализации международного сотрудничества как одной из современных форм глобализации и интернационализации мира.