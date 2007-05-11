Ющенко приветствует решение о достройке нефтепровода «Одесса-Гданьск»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует принятие политического решения о достройке и эксплуатации нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции пяти президентов: Украины – В.ЮЩЕНКО, Польши - Леха КАЧИНСКОГО, Грузии – Михаила СААКАШВИЛИ, Азербайджана - Ильхама АЛИЕВА, Литвы - Валдаса АДАМКУСА и спецпредставителя Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА – заместителя министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Ляззата КИИНОВА.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что долгие годы велись лишь разговоры о нефтепроводе «Одесса-Броды-Плоцк». «Диалог в политических и деловых кругах продолжается уже многие годы, убежден, что ему не хватало одного – достаточно глубокого ответственного решения. Основной финал нашей сегодняшней встречи, что такое решение сегодня принято. Политики сделали свое дело», - сказал он, поблагодарив своих коллег-президентов за инициативу проведения такого саммита.

Также В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение атмосферой сегодняшнего саммита. Он подчеркнул, что ни в одной стране нет совершенной, самодостаточной национальной энергетической политики, и цель сегодняшних усилий – координация усилий стран, которые добывают, потребляют и транспортируют энергоносители в единую концепцию, которая принесет пользу национальным интересам каждой из этих стран.

«Каждая страна исходила из национальных интересов. И, я думаю, это чрезвычайно важно подчеркнуть сегодня – что это был ключевой мотив, который сегодня посадил за стол президентов пяти государств и высокого представителя Казахстана», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он особо отметил, что сегодняшние договоренности «не являются проектом против кого-то».

По словам Президента Украины, это проект, который оптимизирует региональные возможности в энергетических вопросах. Он убежден, что этот проект позволит сформировать новую концепцию энергетической безопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Энергетическом саммите в Кракове президенты Украины, Польши, Грузии, Литвы и Азербайджана и спецпредставитель Президента Казахстана подписали совместное коммюнике, в котором отмечается договоренность о создании Межгосударственной рабочей группы и совместной компании, которая будет развивать совместные энергетические проекты, в том числе и нефтепровод «Одесса-Броды».