Если бы выборы состоялись в это воскресенье (опрос)

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Верховную Раду, то 34,6% опрошенных отдали бы голоса за Партию регионов, 22,2% - за БЮТ, 12,9% - за “Нашу Украину”. Трехпроцентный барьер также уверенно преодолели КПУ - 6,1% и “Народная самооборона” – 5%. На грани прохождения в парламент также Блок Наталии Витренко и СПУ, за которых проголосовали бы по 3,4% избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Института политического моделирования, проведенного в областных центрах совместно с исследовательским центром «Имидж-Контроль», которые представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Института политического моделирования Юрий БАУМАН.

В соответствии с результатами опроса, Народная партия Литвина набирает 2%, блок “Рух-Украинская правица” – 1,8%. За поддержку других партий высказались 1%, а 7,6% - голосовали бы против всех.

Ю.БАУМАН отметил, что по сравнению с данными предыдущего экспресс-опроса, проведенного 23 апреля 2007 г., зафиксированы определенные тенденции перетекания электоральных голосов, в частности, на Западе Украины несколько усилились позиции партии “Народный союз Наша Украина” за счет голосов избирателей БЮТ, а на Донбассе и в Крыму наблюдается перетекание голосов от Партии регионов к Компартии и Блоку Витренко.

Опрос проведен 6 мая Институтом политического моделирования совместно с исследовательским центром “Имидж-Контроль”. В ходе исследования были опрошены 15 тыс. 6 респондентов, проживающих в областных центрах. Погрешность исследования не превышает 1,8%.