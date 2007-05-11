”Скрябин” отметился в Ивано-Франковске скандалом

Жители Ивано-Франковска требуют от лидера группы «Скрябин» извинения за поведение во время концерта по случаю 345-летия города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома, об этом сказал на пресс-конференции городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, который подводил итоги празднования 345-летия города 7 мая 2007 года.

Извинений от певца перед общиной города требуют из-за того, что во время праздничного концерта у городского озера Андрей КУЗЬМЕНКО провоцировал иванофранковцев к нецензурной лексике.

Исполняя песню "Чернобыль" А.КУЗЬМЕНКО подстрекнул слушателей к откровенному ругательству, что возмутило жителей города и городскую власть. По словам В.АНУШКЕВИЧУСА, «такое поведение, которое позволял себе на концерте “Скрябин”, недопустимо». Он считает, что «заводить молодежь можно, и даже нужно, но не таким образом. А.КУЗЬМЕНКО должен извиниться перед жителями города. Если этого не будет - не будет больше А.КУЗЬМЕНКО в Ивано-Франковске".

О поведении лидера “Скрябина” в Ивано-Франковске в День города сообщили представителю Национального совета по вопросам радио и телевидения в Ивано-Франковской области Владимиру ТУРЕЛИКУ. Готовится также обращение к самому певцу. Поведение КУЗЬМЫ возмутило многих, поскольку концерт транслировало в прямом эфире областное телевидение «Галичина», и все эти «безобразия» видели достаточно много людей почтенного возраста и настоящие интеллигенты-украинцы».