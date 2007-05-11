Присутствие международных посредников обострит кризис в Украине?

Заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что привлечение международных посредников к урегулированию политического кризиса в Украине на данном этапе деятельности Совместной рабочей группы по подготовке досрочных парламентских выборов может привести к углублению конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ОГРЫЗКО высказал сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Безусловно, сегодня в Украине нет оснований для обращения к третьей стороне. Я думаю, что сегодня-завтра в результате деятельности рабочей группы будут приняты необходимые решения. И зачем нам на этом этапе усложнять этот конфликт?», - сказал В.ОГРЫЗКО.

По его словам, нормальная практика привлечения посредников состоит в том, «что, когда в стране возникает необходимость обратиться к третьей стороне с целью разрешения конфликта, страна, безусловно, может обратиться за определенными услугами. Но это происходит только тогда, когда две стороны конфликта соглашаются с необходимостью обращения к третьей стороне».

В.ОГРЫЗКО также сообщил, что не знаком с реакцией Министерства иностранных дел России на обращение премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с просьбой к российской стороне выступить посредником в урегулировании ситуации в Украине. «Пока я не читал реакцию МИД России на это заявление», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 10 мая обратился к руководству стран Евросоюза и России с просьбой выступить посредниками в урегулировании политического кризиса в Украине.

Сегодня заместитель главы МИД РФ, статс-секретарь Григорий КАРАСИН заявил, что Россия подтверждает готовность стать посредником в урегулировании ситуации в Украине, если ее попросят об этом все стороны, вовлеченные в этот политический кризис.

В то же время представитель Еврокомиссии Криштиана ХУМАНН сегодня сообщила, что Европейская комиссия не получала обращений от премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о помощи в посредничестве при решении украинского политического кризиса. “Мы не получали такого обращения”, - сказала она.

В то же время представитель Еврокомиссии добавила, что в ЕС есть “множество коридоров”, по которым могло быть направлено такое обращение, например, Верховному представителю ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьеру СОЛАНЕ.