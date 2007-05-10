Ющенко написал письмо Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА на важность строительства в Ялте новой украиноязычной школы.

Как сообщает пресс-служба В.Ющенко, в своем письме главе правительства глава государства отмечает, что актуальность этого вопроса «обусловлена необходимостью удовлетворения потребностей граждан в обучении на государственном языке». В этом контексте Президент считает целесообразным рассмотрение ходатайства Ялтинского городского председателя о выделении соответствующих бюджетных средств на строительство в порядке компенсации расходов городского бюджета ввиду передачи коммунального имущества в государственную собственность.

Президент предлагает премьер-министру вернуться к рассмотрению указанного вопроса и ждет информации о состоянии и сроках его решения.