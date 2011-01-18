У Арбузова опровергают заявление Тимошенко об эмиссии

Национальный банк Украины опровергает заявления лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО о необоснованной эмиссии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы регулятора, переданном УНИАН.

«В очередной раз заявления лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО относительно неконтролированной эмиссии денег в Украине, которые были распространены в СМИ, абсолютно безосновательны, не отвечают действительности и направлены на создание негативных настроений в обществе, что является недопустимым», – отмечается в заявлении НБУ.

Нацбанк заявляет об отсутствии любой неконтролированной и необоснованной эмиссии, отмечая, что процедура эмиссии денег в Украине строго регламентирована.

«Подтверждением того, что выпуск в обращение денег был обеспечен реальным ростом экономики и не провоцировал инфляционных процессов, являются данные официальной статистики. В частности, прирост потребительских цен в 2010 году составил 9,1%, значительно замедлившись по сравнению с 2009 годом (12,3%) и 2008 годом (22,3%)», – говорится в заявлении.

Также НБУ подчеркивает, что он не имеет права осуществлять необеспеченную эмиссию, и это закреплено на законодательном уровне.

Как сообщал УНИАН, лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что планирует обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать факты необоснованного выпуска денежных средств, а также незаконного выведения финансовых ресурсов из Украины в офшорные зоны.

Кроме того, по ее словам, параллельно оппозиционные фракции в парламенте будут инициировать создание временной следственной комиссии, а также отчета председателя Нацбанка Сергея АРБУЗОВА и премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА об осуществлении монетарной политики правительства и Национального банка Украины.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в 2010 году правительство совместно с Нацбанком прибегло к неконтролированной эмиссии в объеме 99 млрд. 671 млн. грн.