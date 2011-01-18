Минфин хочет внести в Налоговый кодекс рулетку, биллиард и кегли

Министерство финансов Украины разработало проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сбора за осуществление деятельности в сфере азартных игр», в частности относительно расширения перечня видов азартных игр, которые подлежат налогообложению сбором за деятельность в сфере развлечений.

Текст документа размещен на официальном сайте министерства.

Законопроектом, в частности, предлагается дополнить ст. 267 Налогового кодекса, которой, кроме прочего, устанавливается ставка сбора за осуществление деятельности в сфере развлечений за квартал. Данная норма предусматривает определение ставок сбора для использование игорного автомата, игровых дорожек кегельбана и для использования столов для бильярда. Минфин предлагает дополнить ее определением ставок для использования игорного стола с кольцом для рулетки и для использования других игорных столов (специальных столов для казино).