Четверо россиян перешли границу, скрываясь от своей милиции

Донецкие пограничники задержали четырех россиян, совершивших тяжкое преступление на территории Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Эдуард НИКИТЕНКО.

По его словам, на участке пограничного поста «Победа» отдела пограничной службы «Амвросиевка» в ходе поисковых действий пограничным нарядом совместно с участковым инспектором милиции на расстоянии 3 км от линии государственной границы Украины, в районе населенного пункта Кумачово Старобешевского района Донецкой области, были задержаны четверо граждан РФ.

«Нарушители границы, жители Ростовской и Волгоградской областей, в возрасте от 19 до 24 лет, незаконно проникли на территорию Украины, чтобы избежать правосудия за совершенное разбойное нападение на территории России», - сказал Э.НИКИТЕНКО.

Он отметил, что задержанные за незаконное пересечение государственной границы Украины вне установленного пункта пропуска привлечены к административной ответственности.

«Каждому из них судом определено наказание в виде 10 суток административного ареста. На данное время задержанные отбывают арест в Старобешевском райотделе милиции», - указал Э.НИКИТЕНКО.

Он подчеркнул, что после отбытия срока наказания нарушители границы в установленном порядке будут переданы российской стороне для привлечения к уголовной ответственности.