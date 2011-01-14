«Зеркало недели» спряталось от Лазаренко

В субботу, 15 января, выйдет первый выпуск нового информационно-аналитического еженедельника «Зеркало недели. Украина».

Об этом сообщил «Телекритике» главный редактор «Зеркала недели» Владимир МОСТОВОЙ.

«Редактором "Зеркала недели. Украина" будет Юлия МОСТОВАЯ. Я так решил», - добавил он.

«Наш коллектив перешел почти в полном составе в "Зеркало недели. Украина". В "Ормосе" (компания-владелец "Зеркала недели" - УНИАН) по технической необходимости осталось несколько людей», - сказала Ю.МОСТОВАЯ. По ее словам, решение учредить юридически новое издание было вызвано длительными недоразумениями с потомками американского соучредителя «Зеркала недели» Юрия Орликова, умершего в 2007 году, а также с посягательствами Павла ЛАЗАРЕНКО на владение частью газеты.

«Когда Юрия не стало, для нас это была очень большая человеческая потеря. И стало понятно, что его потомки не будут инвестировать в газету и поддерживать ее. Мы объяснили им, что согласимся на продажу их доли только в случае, если будет речь идти о профессиональном западном медиа-инвесторе. Но они все время предлагали нам неприемлемых кандидатов», - отметила Ю.МОСТОВАЯ. По ее словам, экс-премьер-министр Украины П.ЛАЗАРЕНКО, который в свое время через доверенных лиц приобрел у Юрия Орликова 40% компании, которая владела его частицей в «Зеркале недели», продолжал попытки, в частности в судебном порядке, вернуть частичный контроль над изданием.

Как сказала Ю.МОСТОВАЯ, «Зеркало недели» никогда не было прибыльным бизнесом, только сводило концы с концами. Мы десять лет тянули экономическую независимость издания без какой-либо помощи. Мы оказались в ситуации, когда еженедельник и коллектив, который взлелеял это издание, были лишены возможности для развития”.

“Кроме того, мы не знали, у кого завтра могла оказаться газета. Цивилизованные медиа-инвесторы не хотели иметь дела с газетой, в которой есть хотя бы тень ЛАЗАРЕНКО. До самостоятельного выживания мы уже давно привыкли, но угрозы, которые над нами висят, какие-то швейцарские фонды, какие-то председатели служб безопасности, которые зарятся на проценты потомков Орликова - это нас не устраивает», - объяснила Ю.МОСТОВАЯ.

Учредителями компании, издающей новый еженедельник, является семья МОСТОВЫХ. Объявление о подписке издания «Зеркало недели. Украина» уже публиковалось в газете и на сайте, однако до сих пор менеджмент газеты не давал комментариев относительно изменения названия. По словам Ю.МОСТОВОЙ, в дальнейшем планируются определенные изменения в формате издания и его интернет-версии, но пока детали не разглашаются.