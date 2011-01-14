Стоимость аренды квартир в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2010 г. выросла на 16,68% (73 долл.) – до 511 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 67 долл. – до 525 долл., 2-комнатных – на 83 долл., до 689 долл., 3-комнатных – на 92 долл., до 843 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 48 долл. – до 401 долл., 2-комнатных – выросла на 72 долл., до 678 долл., 3-комнатных – выросла на 85 долл. – до 801 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 55 долл., до 320 долл., 2-комнатных – выросла на 74 долл. – до 423 долл., 3-комнатных – выросла на 94 долл., до 632 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 55 долл., до 332 долл., 2-комнатных – на 64 долл., до 440 долл., 3-комнатных – на 73 долл., до 601 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 57 долл., до 307 долл., 2-комнатных – на 61 долл., до 412 долл., 3-комнатных – на 84 долл., до 526 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 50 долл. – до 326 долл., 2-комнатных – на 52 долл., до 444 долл., 3-комнатных – на 87 долл., до 536 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 68 долл. – до 389 долл., 2-комнатных – выросла на 69 долл., до 504 долл., 3-комнатных – выросла на 180 долл., до 638 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 31 долл., до 299 долл., 2-комнатных – выросла на 52 долл., до 417 долл., 3-комнатных – выросла на 62 долл., до 523 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 49 долл. – до 309 долл., 2-комнатных – на 59 долл., до 441 долл., 3-комнатных – на 92 долл. – до 556 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 44 долл. – до 298 долл., 2-комнатных – на 55 долл., до 408 долл., 3-комнатных – на 64 долл., до 534 долл.