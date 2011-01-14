Экологи: Януковича и Азарова обманывают

Власти не собираются расширять национальный природный парк „Голосеевский”, а только присоединят к нему существующие заповедные зоны Киевской области.

Как сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины, об этом стало известно во время совещания в Киевской областной государственной администрации по поводу перспективного расширения НПП „Голосеевский” 11 января.

К парку предлагают присоединить уже существующие природно-заповедные территории: „Урочище вязовое” „Процевский”, „Болото Белое” „Бориспольские острова”, „Килов-Рудяков”, „Процевские луга”. Фактически речь идет о левобережной заводи Днепра и островах в акватории Каневского водохранилища на расстоянии 20-80 км от Киева. В пределах столицы планируется присоединить также существующие ландшафтный заказник „Острова Ольгин и Казачий” и региональные ландшафтные парки „Лысая гора” и „Днепровские острова”.

„Фактически, это обман Президента и Кабинета министров. Всем говорят о том, что национальный парк расширяют втрое, а в действительности просто присоединяют к нему то, что и так уже является заповедными территориями. От этого природно-заповедный фонд больше не становится, и Киевская область продолжает оставаться в хвосте по проценту заповедности среди всех областей”, - объяснил представитель Национальной академии наук Украины, заведующий отделом мониторинга и животного мира Института зоологии Василий КОСТЮШИН.

”Даже в существующих границах НПП „Голосеевский” как национальный парк до сих пор не работает. Любой из читателей этого сообщения может самостоятельно проверить эффективность работы НПП, пересмотрев сайт парка http://npp-golosiivsky.org.ua/, или просто попробовав найти его контакты и адрес”, - отметил заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей ВАСИЛЮК.

В НЭЦУ напомнили, что НПП „Голосеевский” был создан на территории города Киева Указом Президента Украины №794/2007 от 27 августа 2007 года.

Согласно заключению Института зоологии, расширение НПП „Голосеевский” является крайне необходимой мерой, без которой будет значительно усложнена возможность введения реального охранного режима на территориях, включенных в его состав на данном этапе. Расширение должно происходить с учетом потребности сбалансированности площадей функциональных зон НПП, то есть, в первую очередь к НПП должны быть присоединены такие территории, которые будут играть в его составе роль зон хозяйственной и стационарной рекреации.

Расширение нецелесообразно проводить за счет территорий уже существующих объектов природно-заповедного фонда, как это предлагается в обосновании. Расширение территории НПП таким образом не приведет ни к увеличению площади природно-заповедного фонда в целом, ни к усилению охранного режима этих территорий, который на сегодняшний день отсутствует и на действующей территории НПП, отметили в НЭЦУ.