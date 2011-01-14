Эксперты: Украина не станет трогать свои договоры с Кипром

Украина, скорее всего, не будет пересматривать свои договоры с Кипром об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в прогнозном отчете на 2011 г. аналитической группы Da Vinci, переданном агентству УНИАН.

"Несмотря на активное обсуждение возможности пересмотра соответствующих договоров с Кипром, реальных шагов в данном направлении предпринято не будет", - отмечается в отчете. Основной причиной в отчете называется "активная работа провластных и российских ФПГ с данной оффшорной юрисдикцией".

В целом, как отмечается в отчете, в 2011 г. объемы прямых иностранных инвестиций возрастут. По мнению аналитиков компании, в 2011 году ожидается увеличение доли инвестиций из Кипра, Британских Виргинских островов, Российской Федерации и Австрии. В то же время, падение доли инвестиций будет наблюдаться из США, Франции, Великобритании, Италии. Примерно на том же уровне останутся доли инвестиций из Швейцарии, Польши, Нидерландов, Швеции и Германии.

В отчете Da Vinci AG указывается, что за прошедшие шесть лет сменился лидер инвестиций в экономику Украины. «В процентном соотношении на первое место вышел Кипр, сменив Германию. Переломный момент произошел в 2007 году, когда соотношение инвестиций из этих двух стран стало одинаковым. Далее последовал резкий рост инвестиций из оффшорной юрисдикции. Инвестиции из Британских Виргинских островов имеют тенденцию к снижению с незначительной стабилизацией в период 2009-2010 гг. Эти показатели, по мнению авторов отчета, свидетельствует об активных инвестициях украинского и российского капитала в экономику Украины через схему «налоговых гаваней».

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в декабре прошлого года дал поручение соответствующим ведомствам в недельный срок подготовить документы, необходимые для денонсации соглашения с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения. Он отметил, что таким образом можно будет прекратить отток средств из Украины в оффшорную зону.