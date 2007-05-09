Европарламенту предлагают выразить обеспокоенность кризисом в Украине

Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента провел первое обсуждение проекта доклада депутата Михала Томаша КАМИНСКИ (группа правых партий, Польша) о рекомендациях Совету ЕС относительно мандат на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении.

Как сообщили УНИАН в службе депутата, в ходе заседания был обсужден проект доклада, подготовленный по состоянию на 24 апреля.

В документе, в частности, появился пункт, которым Европарламенту предлагается выразить обеспокоенность текущим политическим кризисом в Украине и призвать все политические силы к интенсификации поиска политического компромисса.

Проектом доклада также предусматривается призвать украинских и европейских лидеров как можно скорее заключить новое соглашение, а также выразить убеждение в том, что новое соглашение должно стать соглашением об ассоциированном членстве в соответствии со статьей 310 Соглашения ЕС (статья 310 предусматривает возможность заключения соглашений с другими государствами или международными организациями об ассоциации, которая характеризуется взаимными правами и обязанностями, совместными действиями и специальными процедурами, – УНИАН). При этом, проектом документа предусматривается, что развитие отношений в новом соглашении должно быть четко прописано по стадиям с соответствующими условиями и временными сроками, а также возможностью пересмотра нового соглашения в зависимости от динамизма развития двусторонних отношений.

В проекте доклада также содержится призыв к украинской власти интенсифицировать проведение необходимых реформ, а также выражается пожелание увеличить размеры финансовой помощи ЕС Украине после пересмотра Европейской политики соседства, начиная с 2008 года. В документе также содержится поздравление УЕФА за решение провести финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года в Польше и Украине, как шаг, выразивший доверие Украине как важному члену Европейского демократического сообщества.

Перечень проекта рекомендаций Совету ЕС состоит из 9 пунктов. Им, в частности, предлагается призвать Совет ЕС обратить внимание украинских партнеров на необходимость дальнейшего укрепления базы для развития либеральной демократии, в частности, путем создания стабильной конституционной системы, защиты индивидуальных свобод и усиления механизмов демократического контроля; обратить внимание на то, что ключ к стабилизации в Украине заключается в отделении политики от бизнеса. Кроме того, Совету ЕС планируется порекомендовать углубить регулярный политический диалог, способствовать привлечению Украины к общей зарубежной политике и политике безопасности, поддерживать развитие рыночной экономики в Украине, предложить конкретный план относительно создания углубленной зоны свободной торговли товарами, услугами и капиталом между Украиной и ЕС.

В области энергетики, проект доклада предусматривает рекомендовать Совету ЕС призвать украинскую власть к как можно скорейшему реформированию энергетического сектору с тем, чтобы он полностью отвечал принципам рыночной экономики и прозрачности, в частности, в области формирования цен и доступа к энергосетям, а также способствовать как можно более быстрому присоединению Украины к Европейскому энергетическому содружеству, способствовать диверсификации снабжения энергоресурсов в Украину, в частности, из Центральной Азии и оказывать поддержку прямому использованию нефтепровода “Одесса-Броды” и его продления до Плоцка. Проектом также предусматривается рекомендовать Совету ЕС способствовать усилению потенциала Украины как ключевого партнера в управлении миграцией и борьбе с незаконной миграцией, способствовать эффективной имплементации облегченного визового режима и соглашения о реадмиссии с целью в дальнейшем перейти к безвизовому режиму передвижения граждан, расширению контактов между людьми.

Поправки к проекту доклада будут приниматься до 11 мая, второе рассмотрение проекта у комитета запланировано на начало июня, а его рассмотрение на сессионном заседании Европарламента – на середину июля.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС дал мандат Еврокомиссии на начало переговоров о новом усиленном соглашении 22 января этого года. Переговоры начались 5 марта. Мандат Совета ЕС не предусматривает предоставления перспектив членства Украине, однако и не отбрасывает такой возможности. Как отмечал УНИАН докладчик Европарламента по Украине, принятие доклада с определением четкой перспективы членства может стать серьезным шагом вперед для развития двусторонних отношений, поскольку такая перспектива будет впервые отображена в официальных документах ЕС.