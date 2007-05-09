В Ивано-Франковске молодежь кричала коммунистам «ганьба!»

Сегодня в Ивано-Франковске на Мемориальном кладбище состоялся вече-реквием по случаю 62-й годовщины Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, часть ветеранов, которые собрались под флагами КПУ, прошли торжественным маршем центром города к Мемориальному кладбищу. Вторая половина ветеранов собралась на Кладбище. Во время движения колонны ветеранов с коммунистами вблизи Мемориала группа молодых людей из молодежного крыла Конгресса украинских националистов с партийными флагами и транспарантами «ОУН-УПА – державне визнання!» и «Внуки – за своїх дідів» перекрыли улицу и намеревались ветеранов пропустить, а у коммунистов отобрать красные флаги. После переговоров со стражами порядка молодые люди пропустили колонну, только выкрикивали лозунги в их адрес: «ОУН-УПА – державне визнання!», «Комуністам – ганьба!».

На Мемориальном кладбище, где похоронены солдаты, освобождавшие Ивано-Франковск от немецких захватчиков, председатель облгосадминистрации Роман ТКАЧ, городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС, ветераны, лидеры общественных организаций, военнослужащие, студенты, жители областного центра возложили венки и цветы к памятнику Матери-Родине.

Возле Креста примирения владыки УГКЦ, УПЦ КП и УАПЦ отслужили поминальную панихиду по убиенным защитниками Отечества и произнесли речи. Потом состоялся вече-реквием. В своем выступлении председатель облгосадминистрации Р.ТКАЧ отметил, что «историю нельзя переписать, ее надо воспринимать такой, какой она была». По его словам, в душе каждого должна сохраниться «память об этой страшной войне и надо постоянно отдавать дань уважения ветеранам, защищавшим свою землю от врага». Он поблагодарил ветеранов за подвиг и пожелал им крепкого здоровья. Городской председатель Ивано-Франковска В.АНУШКЕВИЧУС заметил, что «Победу народа в этой войне не может присвоить себе коммунистическая идеология» По его словам, это был подвиг народа разных национальностей и разных вероисповеданий. На вече также выступили руководители ветеранских организаций. Участники вече почтили минутой молчания память погибших, прозвучал военный салют. Коммунисты держали свой постоянный транспарант с надписью: “Керівники міста! Поверніть вулицям імена героїв, які визволяли Івано-Франківщину від німецько-фашистських загарбників!». После вече ветеранов пригласили на торжество в областной музыкально-драматичный театр имени Ивана Франко.

Из выхода из Мемориального кладбища всех ожидал пикет представителей молодежного крыла КУН и организации УНА-УНСО, которые скандировали «ОУН-УПА, – державне визнання!», «Комуністам – ганьба!», «Комуністів – геть!». В руках они держали плакаты: «Поки 40 тисячами фронтовиків області керуватиме коммністична агентура Кремля», «УНА-УНСО вимагає! Рівні права, однакове визнання і шана ветеранам війни і ОУН-УПА», «Мертвим вічна пам’ять, живим однакову пенсію». К месту события были вызваны бойцы подразделения «Беркут», которые в полной экипировке были готовы помешать драке. С пикетирующими переговорил городской председатель В.АНУШКЕВИЧУС и все мирно разошлись.

Торжества, возложение венков и цветов сегодня состоялись во всех районных центрах и городах областного значения.