Кинах объяснил секрет нулевой инфляции

Замедление роста инфляции в апреле до 0% отчасти вызвано гашением роста цен на продовольственные товары понижением цен на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

«Сработал эффект гашения некоторого роста цен на товары продовольственной группы некоторым понижением уровня цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги после окончания осенне-зимнего отопительного сезона», - сказал министр.

В частности, по данным Госкомстата, в апреле цены на продукты питания в Украине выросли на 0,6%, а цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 2,6%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле к марту т.г. составила 0%, в январе-апреле - 1,3%.