Депутаты призывают обеспечить "трезубовцам" право на защиту

Профильная депутатская комиссия Ивано-Франковского облсовета рекомендует правоохранительным органам обеспечить задержанным «трезубовцам» право на юридическую защиту.

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском областном совете.

По представленной информации, 11 января по поручению председателя Ивано-Франковского областного совета Александра СЫЧА состоялось внеочередное заседание постоянной комиссии областного совета по вопросам депутатской деятельности, этики, регламента, самоуправления, защиты прав человека, законности и правопорядка.

Члены депутатской комиссии заслушали представителей УМВД Украины в Ивано-Франковской области и прокуратуры области по поводу информации о задержании на Прикарпатье 9 членов ВО “Трезуб”.

Комиссия областного совета по вопросам депутатской деятельности, этики, регламента, самоуправления, защиты прав человека, законности и правопорядка обратилась к представителям правоохранительных органов с рекомендацией обеспечить задержанным право на юридическую защиту, информировать общественность, а также предоставить исчерпывающую информацию председателю областного совета обо всех обстоятельствах этого дела.