Кириленко наткнулся на глухую стену непонимания

«Наша Украина» в судебном порядке обжалует решение Центральной избирательной комиссии об отмене списков кандидатов в народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня лидер блока «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО сообщил после заседания рабочей группы.

«Сегодня в одном из судов рассматривается судебный иск «Нашей Украины» относительно решения ЦИК в части отмены списков кандидатов в народные депутаты Украины», - сказал В.КИРИЛЕНКО, пояснив, что иск касается так называемого «обнуления» списков.

При этом он отметил, что в случае решения суда не в интересах «Нашей Украины» будет созван межпартийный съезд, где будет принято решение о прекращении полномочий депутатов от блока.

По словам В.КИРИЛЕНКО, таким способом будет доказана неполномочность ВР при том, что уже действует соответствующий указ Президента.

«Это единственный путь, который остался у оппозиции, поскольку, как показывает опыт, любые договоренности через несколько дней наталкиваются на глухую стену непонимания и саботажа со стороны правящей коалиции или части фракций, которые в нее входят», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он выразил надежду, что рабочая группа достигнет взаимопонимания и соответствующие решения будут проголосованы в парламенте.