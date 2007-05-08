Укрзализныця сообщает о новой попытке диверсии

Минувшей ночью на станции Любенцы работниками Львовской железной дороги была обнаружена попытка несанкционированного вмешательства в работу стрелочного перевода.

Как сообщили УНИАН в Управлении взаимодействия со СМИ «Укрзализныци», в 1.30 дежурная станции не смогла перевести из аппарата управления стрелку №4. Железнодорожники, которые прибыли на место, обнаружили неисправность, вызванную посторонним вмешательством. В частности, был изъят блок-контакт, что делало невозможным перевод стрелки.

Благодаря оперативному реагированию специалистов Львовской железной дороги нормальная работа устройства была восстановлена. На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, которые засвидетельствовали факт несанкционированного вмешательства в работу стрелочного перевода. Проводится расследование.

Как напоминает Управление взаимодействия со СМИ «Укрзализныци», с начала мая это уже второй случай несанкционированного вмешательства в работу стрелочного перевода. Предыдущий случай (2 мая) привел к частичному схождению из рельс поезда “Столичный экспресс” на маршруте “Днепропетровск-Киев”.