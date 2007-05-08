Гриценко организует фейерверки на 9 мая

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО подписал приказ о проведении праздничных фейерверков в честь 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, “9 мая весь украинский народ будет отмечать 62-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”.

“Славная страница в летописи борьбы против гитлеровского нашествия вписана нашим народом на полях полей брани и в партизанском подполье, в рядах европейского движения Сопротивления и на предприятиях тыла. Ценой жизни своих воинов, страданий от потери родных и близких, страшных разрушений народного хозяйства заплатил украинский народ за победу над фашизмом”, - говорится в приказе.

Министр обороны Украины приказал в честь празднования 62-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовать проведение праздничных фейерверков 9 мая в 21.00 двадцатью залпами в столице нашей Родины городе-герое Киеве, в городах-героях Севастополе, Одессе и Керчи, а также в городах Симферополе, Виннице, Львове, Чернигове, Ривне, Днепропетровске и Житомире.