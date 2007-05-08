Playboy выбрал девушку года (фото)

Американка Сара Джейн Андервуд из штата Орегон была признана 48-й по счету "Девушкой года" по версии популярного мужского журнала Playboy.

"Я думала, что меня стошнит, что я упаду в обморок или заплачу. Это были все эмоции, которые только может испытать тот, кто удостоился такой чести", - сказала 23-летняя победительница.

Вручение престижного титула было отпраздновано на минувшей неделе на знаменитой вилле Хью Хефнера в Лос-Анджелесе. На вечеринку, посвящённую выбору "Девушки года", явились нынешние и бывшие модели журнала.

По словам Хефнера, с 1960 года, когда была выбрана первая "Девушка года", взгляды читателей в сущности не изменились. "Женщины стали чуть здоровее, чуть стройнее, но с самого начала все хотят видеть девушкой года "девчонку-соседку", - говорит он.

Фотографы Playboy нашли Андервуд в Университете штата Орегон, где она училась. В октябре 2005 года девушка попала на обложку журнала, а в июле 2006-го позировала для центрального разворота.

По словам Сары, до Playboy она и не думала быть моделью. "Я не считала себя достаточно красивой. Мой рост всего метр шестьдесят и у меня веснушки. Я даже предположить не могла, что способна на такое", - говорит она, добавляя, что её жизнь теперь изменилась на 100 процентов: "Пожить другой жизнью – это невероятно. Я ведь родом из маленького городка".

Обязанности "Девушки года" состоят в том, чтобы представлять журнал и его рекламодателей на различных мероприятиях по всей стране.

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