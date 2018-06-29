Тягнибок в вертепах играет Ирода, Болдырев постится икрой, Цымбалюк подбрасывает кутью

Рождество придет с колядками, особым настроением Литургии, вертепами, гостями, рождественскими блюдами. В этот день в православных церквях и у греко-католиков будут службы. Священники – монахи всех монастырей отслужат Всенощную, а затем – утренние Службы (от двух до пяти литургий – у всех по разному), будут иметь праздничную трапезу, потом поздравят своего настоятеля и получат от него сладкие подарки. Во всех храмах будут детские утренники и вертепы, а взрослые (соцерквленные и не очень) постараются найти минутку, чтобы еще раз побывать в храме.

Сегодня мы расспросили о Рождестве наших политиков. Тех, о которых мы точно знаем, что они его празднуют, и что они к нему готовятся.

Олег Тягнибок, лидер партии “Свобода”, в семье которого были три греко-католических священника: РОЖДЕСТВО ОСОЗНАЮ, С ТЕХ ПОР, КАК СЕБЯ ПОМНЮ

Сколько я помню себя, столько помню и осознаю Рождество. У нас всегда была семейная традиция праздновать все национальные и религиозные праздники. Рождество - мой любимый праздник с детства. Мы даже елку не ставили на Новый год, а наряжали на Рождество перед Сочельником. Это день строгого Поста, а уже после того, как восходит первая звезда, то можно садиться к столу и ужин, хоть постный, но богатый. Под обрус нужно положить немного сена, поскольку Христос родился в яслях. На столе должны быть свеча и калач. Мама всегда пекла калач сама. Мы с братом с детства после того, как нарядили елку, должны были накрывать на стол. На столе стояла постная еда, двенадцать кушаний. Сейчас мои дети с удовольствием считают эти кушанья, как делал это когда-то я. На столе стоит красный борщ с ушками с грибной начинкой, разная рыба (селедка, заливная), вареники с картошкой, гречкой, к ним грибной соус, голубцы с рисом, сладкие вареники с маком и черносливом и кутья. После ужина, во время которого рассказывались какие-то рождественские истории, после того, как поели кутьи, то можно начать колядовать. Есть колядники, которые приходят домой, которых мы радостно встречаем. Потом мы идем к бабушке, которой 90 лет, у нее собирается вся семья. Мы хотим попробовать ее кутьи и заколядовать. Утром в день Рождества мы идем в церковь. Это может быть Михайловская церковь, ближе к нашему дому, может быть церковь Иоанна Крестителя в Шевченковской роще, куда мы любим ходить, и где с женой вступали в брак, еще ходим в церковь Ольги и Елизаветы.

Моя семья много страдала во время советской оккупации, поэтому меня иногда спрашивают, простил ли я это, нет ли я персонифицированной обиды на русских. Нет. В моей жизненной позиции и взглядах нет желания мести, есть лишь желание восстановить историческую справедливость в отношении моего претерпевшего народа и восстановить национальную память.

Я еще не знаю, кто придет колядовать. Мы пускаем всех, кто приходит. Обычно, это представители молодежных патриотических организаций, которые организуют вертепы. Я в свое время в студенческие годы тоже ходил с вертепом, собственно мы в конце 80-х годов - начале 90-х возрождали эту традицию, мне обычно выпадала роль царя Ирода. Меня гримировали под царя Ирода. Мы даже в запрещенные советские времена тоже колядовали, помню, приходим к нашим преподавателям часу в первом-втором ночи... А утром в девять приходим сдавать ему экзамен, сессия выпадала на Рождество. Тогда преподаватели сначала шутя нам говорили: “Пришли студенты, которые готовиться к экзамену ночами с вертепами ходят”. Но принимали экзамен.

Потому что для каждой семьи большая честь и большая радость, когда приходит много колядников.

Юрий Болдырев, народный депутат Украины (ПР): НА РОЖДЕСТВО Я ВСЕГДА СТОЮ ВСЕНОЩНУЮ, Я В ЭТИХ ВОПРОСАХ - ЧЕЛОВЕК, СКЛОННЫЙ К ФАНАТИЗМУ Я крестился в 1998 году. Как говорил наместник Киево-Печерской Лавры архиепископ Павел, крестился из язычников. До этого в начале 80-х годов я практиковал буддизм, а затем много лет индуизм, но в результате внутренней работы пришел в христианство. Потому что ортодоксальное христианство, которое у нас называют православием, все-таки, как по мне, наиболее гуманная из всех религиозных систем, потому что только в христианстве Бог приносит себя в жертву. В некоторых других языческих системах бога приносят в жертву другие боги ради, скажем так, правильного развития Вселенной. Но так, чтобы Бог сам приносил в жертву своего Сына за грехи людей, нигде, кроме, как в христианстве. Христианство - наиболее гуманная религия, насколько вообще религия может быть гуманной. Потому что любая религия - это учение для живых, как жить, чтобы не потеряться в Царстве мертвых.

После того, как я окрестился, в первые годы я начал очень фанатично поститься, ел в основном кашу, но сейчас возраст свое берет. Я тогда подорвал здоровье. Поэтому в последнее время духовник позволяет мне облегчение, то есть могу есть рыбу. В принципе, где-то пятнадцать лет назад был издан указ ныне покойного патриарха Алексия Второго (в связи с тем, что со здоровьем народа все хуже) о том, чтобы в семинариях во время постов студентам давали рыбу. Но на монахов это не распространялось, они должны были поститься без рыбы. Потому, ввиду этого указа многие из верующих, в том числе и я, позволяют себе такие облегчения в виде рыбы и других морских продуктов. По церковному канону икра - еще более допустима, чем рыба. Поскольку, когда писался Типикон (Типикон – церковно-богослужебная книга, содержащая порядок совершения церковных служб и правила постов. – УНИАН), о разных морепродуктах не было никаких свидетельств. (Думаю, там где его писали, с морепродуктами были незнакомы). Если там о морепродуктах ничего не написано, то на них нет запрета.

Последние пять лет я причащаюсь на Рождество. А уже второй год подряд причащаюсь перед тем еще и на Новый год. В ночь на Рождество я буду стоять Всенощную в удивительном Покровском храме XIX века с очень хорошими мозаиками. Я очень его люблю. С тех пор, как я крестился, на Рождество и на Пасху я всегда хожу на службы только ночью. Я в этих вопросах - человек, склонный к фанатизму. И вообще – я сова. Мне не тяжело не спать ночью, потому я очень люблю ночные службы. Больше всего на свете я люблю ночные службы в пещерах Киево-Печерской Лавры. Если уговорить наместника, то можно служить Литургию сразу же после двенадцатой ночи. Просто на это следует получить особое благословение.

Михаил Цымбалюк, губернатор Львовской области: МЫ ВОЗРОДИЛИ ТРАДИЦИЮ ПРИГЛАШАТЬ НА ПРАЗДНИКИ В ГАЛИЧИНУ ДЕТЕЙ С ВОСТОКА УКРАИНЫ Рождество на Галичине в каждой семье - несмотря на весь известный обряд - проходит неповторимо. Для моей семьи в Сочельник жена готовит двенадцать постных блюд, обязательно, когда взойдет первая звезда, мы с сыном идем на улицу. Он при этом несет глиняную или деревянную посуду, в которую налита освященная вода, там есть веточка из пшеницы и овса, которой мы обрызгиваем весь дом. После того надо дать корм всему скоту. Правда, весь наш скот - это собака и кошка, поэтому мы сначала даем им. Потом мы накрываем стол. На столе должен стоять дидух, это такой сноп, который символизирует благосостояние дома. Под столом должно быть сено, лучше – отава. На столе ставится калач, а под калачом – чеснок, как символ очищения от скверного. Потом все молимся Отче наш. Сейчас молитву читаю я, как старший в доме, раньше был отец жены. Потом каждый поднимает вверх ложку. А я деревянной ложкой зачерпываю кутью из миски и подбрасываю ее вверх. Тогда каждый пытается поймать хотя бы крошку своей ложкой. Каждый должен попробовать кутью, а уже тогда мы угощаемся всеми двенадцатью кушаньями. Вы все их знаете. Они для всех одинаковые, но у нас обязательно: белые грибы с подливой из муки и маринованные. Еще голубцы гречишные, вареники. Как закончили ужинать, то надо заколядовать: “Бог предвечный родился”. А после этого могут заходить колядники. У нас в семье с 6 по 8 января - дни открытых дверей, об этом все знают. Мы готовим купюры с одинаковым номиналом для колядников. Колядовать приходит вся малышня из округи. Обязательно приходят представители церковных общин, и православных, и греко-католических. Они колядуют. Я даю пожертвования на церкви. На следующий день я иду на службу в собор Святого Юра. В этот день розговляемся. Жена моя прекрасно готовит и печет. Мои любимые пляцки - с маком и яблоками. В эти дни идем к родителям.

Кстати, мы на Западную Украину пригласили детей из Луганской и Донецкой области, которые живут в семьях Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей. Эта традиция была заложена в 90-х, а затем призабыта. В 2010 году мы ее возродили. А еще обязательно бываю в Почаевской Лавре. Это наша великая святыня, куда я всегда езжу, чтобы благодарить.

Ольга Герасимюк, народный депутат Украины (НУ-НС): ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРАЗДНОВАЛИ ВО ЛЬВОВЕ, ТЕПЕРЬ ЕДУ В ГРУЗИЮ В моем советском детстве Рождество было подпольным. Но оно было, потому что его праздновали моя бабушка и дедушка. Они готовили нам кутью и рассказывали о празднике. Не знаю, почему эта кутья была такая вкусная, может от того, что туда давали орехи с собственного дерева и мед со своей пасеки, или может от того, что у нас несмотря на большевистские запреты была такая тайна – празднование Рождества. В школах в эти дни устраивались уборка и лекции, но, отбыв уборку, я шла праздновать Рождество. Я всегда верила бабушке. А традиции у нас в семье казацкие: мама папы пела в церковном хоре, дедушка со стороны мамы был членом церковной общины. Эту церковь большевики разгромили, многих верующих отправили на Урал. Я держу сорочку прабабушки Марии, она руководила всем в доме, так было в казацких семьях.

Вообще на Полтавщине, где мы жили, учитывая казацкое прошлое нашего края, у советской власти были особые требования. Потому что там оставался дух свободы. Полтавщина до революции была златокупольна, туда особенно плотно селили наркомовские ячейки.

Я всегда помню вкус кутьи, и мой сын научился готовить кутью еще маленьким. Сочельник праздновали, даже когда жила в коммунальной квартире. Помню, как ни трудно жила, всегда готовила двенадцать постных блюд. Скажу честно, что почувствовав нехватку знаний об обрядности праздника, я брала книгу Воропая “Обычаи украинского народа” и пополняла свой багаж знаний и свое празднование. Последние годы я праздновала Рождество во Львове, а в этом году на сам Сочельник лечу в Грузию и буду праздновать там. Первый раз встречаю Рождество за пределами страны. Рождество особенное, это не просто новогодняя вечеринка, оно имеет глубокое содержание. Оно особенно не только в блюдах и в их периодичности, хотя традиция выстраивает человека, а в участии духа.

Елена Мигачева