На Майдане зажгут Рождественскую звезду от Вифлеемского огня
На полчаса будет выключен свет
Сегодня на Майдане Незалежности зажгут Рождественскую звезду от Вифлеемского огня, который вчера официальная делегация Украинской православной церкви Московского патриархата доставила в Киев с места рождения Иисуса Христа.
Как сообщили УНИАН в Синодном информационно-просветительском отделе УПЦ МП, для предоставления этому рождественскому событию большего торжества около 18.00 на Майдане Незалежности на полчаса будет выключен свет и праздничная иллюминация.
«В Украине существует традиция: в Сочельник воздерживаться от еды до появления на небосводе первой звезды, которая является прообразом Вифлеемской. Организаторы ярмарки «Три мешочка. От Николая до Рождества» начинают еще одну традицию: в наиболее торжественный момент вечернего рождественского богослужения, когда в храме включается свет и духовенство выходит на середину храма для чтения Евангелия и пения величания праздника, на Майдане зажгут символическую рождественскую звезду», - сообщили организаторы события.
Иллюминация на Майдане Незалежности будет выключена до появления на столичном небосводе первой звезды, которая является прообразом Вифлеемской.
На экране, установленном на сцене у Лядских ворот, с 17.00 до 20.00 будут транслироваться фрагменты вечернего Рождественского Богослужения из Трапезного храма Киево-Печерской лавры.
Около 18.30 все, кто будет встречать первую звезду не в храме, а на Майдане, вместе споют колядки «Новая радість стала», «Добрий вечір тобі» и «Тиха ніч».