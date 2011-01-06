На Майдане зажгут Рождественскую звезду от Вифлеемского огня

Сегодня на Майдане Незалежности зажгут Рождественскую звезду от Вифлеемского огня, который вчера официальная делегация Украинской православной церкви Московского патриархата доставила в Киев с места рождения Иисуса Христа.

Как сообщили УНИАН в Синодном информационно-просветительском отделе УПЦ МП, для предоставления этому рождественскому событию большего торжества около 18.00 на Майдане Незалежности на полчаса будет выключен свет и праздничная иллюминация.

«В Украине существует традиция: в Сочельник воздерживаться от еды до появления на небосводе первой звезды, которая является прообразом Вифлеемской. Организаторы ярмарки «Три мешочка. От Николая до Рождества» начинают еще одну традицию: в наиболее торжественный момент вечернего рождественского богослужения, когда в храме включается свет и духовенство выходит на середину храма для чтения Евангелия и пения величания праздника, на Майдане зажгут символическую рождественскую звезду», - сообщили организаторы события.

Иллюминация на Майдане Незалежности будет выключена до появления на столичном небосводе первой звезды, которая является прообразом Вифлеемской.

На экране, установленном на сцене у Лядских ворот, с 17.00 до 20.00 будут транслироваться фрагменты вечернего Рождественского Богослужения из Трапезного храма Киево-Печерской лавры.

Около 18.30 все, кто будет встречать первую звезду не в храме, а на Майдане, вместе споют колядки «Новая радість стала», «Добрий вечір тобі» и «Тиха ніч».