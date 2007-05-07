Как Вы относитесь к Дню Победы (опрос)

Почти три четверти граждан Украины - 72,5% - считают День Победы великим праздником.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Центром политических и экономических исследований им. Александра Разумкова.

По данным опроса, еще 21,8% опрошенных считают этот день обычным праздником. Не считают День Победы праздником 4,8% граждан Украины. Распределение ответов на этот вопрос не изменилось, по сравнению с апрелем 2003 года.

Самым большим праздником этот день является для людей старшего поколения: среди респондентов, старше 60 лет великим праздником этот день считают 82,3%. В младших возрастных группах число тех, кто считает 9 мая действительно великим праздником несколько снижается и самым низким является в группе 18-29 лет, где День Победы действительно великим праздником считают 59,2% опрошенных.

Среди регионов Украины выделяется Западный регион, где День Победы великим праздником считают 43,3% опрошенных, а почти каждый пятый (19,3%) не считает этот день праздником.

Больше двух третей опрошенных - 69,8% - войну против фашизма склонны называть Великая Отечественная война и меньше четверти (23,3%) называют эту войну Второй мировой. Другие ответы дали 3,2% респондентов, остальные – колебались с ответом. По сравнению с апрелем 2003 года, почти на 8% возросла численность тех, кто соглашается с названием “Великая Отечественная война” и на 3,6% сократилось число сторонников названия “Вторая мировая война”.

Больше всего склоняются к названию “Великая Отечественная война” опрошенные, старше 60 лет (77,0%), менее всего – представители возрастной группы 18-29 лет, где Великой Отечественной эту войну называют 61,5%, а Второй мировой – 30,0%.

Среди регионов Украины выделяется Западный регион, где войну против фашизма Великой Отечественной называют 53,2% респондентов, а Второй мировой – 33,6%.

Респондентам также задавался вопрос «На протяжении двадцатого столетия в истории Украины было много событий, когда украинцы массово уничтожали друг друга: это Первая и Вторая мировые войны, гражданские войны, политические репрессии. Как Вы считаете, какой из путей разрешения взаимных обид лучше?». Половина опрошенных - 52,3% - выбрали ответ «Надо примириться и считать, что не было ни правых, ни виноватых». В то же время четверть респондентов (26,3%) считают, что надо, чтобы виновные обязательно были наказаны, даже через много лет. Остальные опрошенные затруднялись с ответом.

По сравнению с апрелем 2003 года, численность сторонников мнения о том, что виновные обязательно должны быть наказаны, увеличилась с 19,6% - до 26,3%. В то же время, численность сторонников противоположного мнения снизилась с 65,3% - до 52,3%, что может свидетельствовать о снижении популярности идеи толерантного отношения к политическим оппонентам.

В ответах на этот вопрос, как и на предыдущие, прослеживается возрастная зависимость. Так, в самой молодой возрастной группе (18-29 лет) 56,8% считают, что надо примириться и только 20,0% поддерживают противоположную точку зрения. В старшей же возрастной группе (60 лет и старше) целесообразность примирения признают 50,5% опрошенных, а треть (33,3%) настаивают на том, что виновные обязательно должны быть наказаны, даже через много лет.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 по 26 апреля 2007 года. Опрошены 2014 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Данные 2003 года приводятся по результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 21 по 29 апреля 2003 года. Опрошены 2036 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины. Погрешность выборки – 2,3%.