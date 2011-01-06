Наводнения в Австралии привели к резкому росту мировых цен на уголь

Сильнейшие наводнения в Австралии, из-за которых были закрыты 75% шахт в штате Квинсленд, вызвали рост мировых цен на уголь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Wall Street Journal.

Австралийский штат Квинсленд - крупнейший мировой экспортер угля для производства электроэнергии. В целом страна поставляет около 3% всего угля в мире, отмечает издание.

По данным газеты, на торгах нью-йоркской биржи NYMEX (New York Mercantile Exchange) в понедельник цена на уголь достигла рекордных за 25 месяцев 83,45 доллара за тонну, что на 11% больше, чем на прошлой неделе.

"Семьдесят пять процентов наших шахт в настоящее время не работают из-за наводнения, и это (может оказать) большое влияние на международные рынки и производство стали", - заявила премьер штата Квинсленд Анна Блай (Anna Bligh), слова которой приводит Би-би-си.

В конце декабря на северо-восток материковой части Австралии обрушился тропический шторм Таша, вызвав сильные наводнения в стране. В частности, в штате Квинсленд, где из-за продолжавшихся несколько дней ливней реки вышли из берегов, были затоплены тысячи жилых домов и других строений. Под водой оказались 22 города в штате Квинсленд. Наводнение в Австралии уже охватило территорию, превышающую по площади размеры Франции и Германии вместе взятых, в зоне затопления оказались более 200 тысяч человек, жертвами стихии стали, по меньшей мере, девять человек.