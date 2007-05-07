Радиация на Ильичевском полигоне превышает норму в 28 тысяч раз

Максимальное радиоактивное излучение на Ильичевском полигоне Донецкой области в 28 тыс. раз превышает норму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой областной санэпидемстанции Лариса ГУСЕВА, ссылаясь на предварительное заключение специалистов киевского Института ядерных исследований.

"Согласно предварительным данным, специалисты Института обнаружили на полигоне точку с максимальной мощностью излучения 700 тыс. мкр/час, а источником излучения является радиоактивный элемент Цезий-137. Окончательная причина радиоактивного заражения территории полигона будет названа позже, ее мы пока не знаем", - сказала Л.ГУСЕВА. При этом она напомнила, что естественные фоновые показатели радиоактивности в области составляют до 25 мкр/час.

Л.ГУСЕВА уточнила, что "сейчас Институт ядерных исследований и Институт гигиены и экологии делают экспертизу". "Это займет неделю-две. Тогда уже нам дадут окончательные результаты о составе вещества, обнаруженного на полигоне", - сказала Л.ГУСЕВА.

При этом на выразила уверенность, что Цезий-137 "на полигон был внесен искусственно". "Это однозначно, это ни у кого не вызывает сомнений", - подчеркнула заместитель государственного санврача.

Л.ГУСЕВА также сообщила, что "сейчас на полигоне выбирается тип защитной пленки, которая будет применена для пылеподавления".

"На месте специалисты МЧС проводят испытания пленки, которая применяется для пылеподавления. Как только определимся с типом пленки, будут в течение недели-двух проведены работы по пылеподавлению", - уточнила Л.ГУСЕВА.

Она также подтвердила, что "после получения проектной документации с полигона предполагается вывоз радиоактивного грунта".

"На это уйдет месяц-полтора", - добавила Л.ГУСЕВА.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2007 года на территории промышленного полигона на землях Ильичевского сельского совета в Константиновском районе Донецкой области были обнаружены участки с повышенными уровнями радиоактивности. Гамма-фон на участке составил свыше 3000 мкр/час при естественных фоновых показателях радиоактивности в Донецкой области до 25 мкр/час.