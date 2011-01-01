Украинские предприятия смогут поставлять в Россию мясо и масло

Россельхознадзор с 30 декабря 2010 года включает 11 предприятий в соответствующие списки украинских предприятий, имеющих право на поставки продукции животного происхождения в Российскую Федерацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Разрешаются поставки сыров, сухого молока и масла сливочного с предприятий ООО «Крыжопольский сыродельный завод», ООО «Белоцерковский молочный комбинат», ООО «Техмолпром», ПАО «Глобинский маслозавод», ЗАО «Лозовский молочный завод», ПАО «Великобурлуцкий сыродельный завод».

В список предприятий Украины, имеющих право на экспорт говядины в Российскую Федерацию, включены ПАТ «Козятинский мясокомбинат», ООО «Спартак», ЗАО «Агропродукт», ООО «ПКП «Прилуки-Агропереработка».

В список украинских предприятий, имеющих право на поставку мяса птицы и сырых мясопродуктов из птицы в Российскую Федерацию, включен ООО «Комплекс «Агромарс».

Также Россельхознадзор с 30 декабря 2010 года отменяет временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию продукции ОАО «Шосткинский гормолкомбинат» (с 09.11.2010 название изменено на ПАО «Бель Шостка Украина»).