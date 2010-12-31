Погода на 1 января

Завтра на севере Украины, в Волынской, Ривненской, Тернопольской и Львовской областях ожидается небольшой снег.

На дорогах, кроме восточных областей и Приазовья, гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза, в южных областях и Приазовье около 0°; в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киевской области 1 января ожидается небольшой снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.