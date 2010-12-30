Губернатору присудили звание "Стоп-кран одесской журналистики"

Гильдия собственных корреспондентов центральных и международных СМИ в Одессе присвоила главе Одесской областной государственной администрации Эдуарду МАТВИЙЧУКУ звание «Стоп-кран одесской журналистики».

«Это позорный приз и диплом к нему одесские собкоры ежегодно присуждают политикам и чиновникам, причиняющим своими умышленными действиями наибольший вред деятельности СМИ, унижающим роль и место журналистики в общественной жизни региона», - отметил на последнем в уходящем году заседании Гильдии ее президент – собкор газеты «Голос Украины» Вячеслав ВОРОНКОВ.

По его словам, Э.МАТВИЙЧУК заслужил приз, в частности, за то, что начал свою «губернаторскую» деятельность с издания распоряжения о выходе ОГА из соучредителей единственной украиноязычной облгазеты «Чорноморські новини». Причем сделал это, вопреки требованиям законодательства, без заключения соглашения между соучредителями - администрацией и трудовым коллективом издания, за что в мае, в преддверии Всемирного дня защиты свободы слова, НСЖУ включил его в «десятку душителей украинской журналистики».

В дальнейшем Э.МАТВИЙЧУК игнорировал приглашения Гильдии встретиться с собкорами всеукраинских СМИ в Одессе и разъяснить ситуацию, ответить на актуальные вопросы, связанные с решением экономических, социальных проблем, а также чем вызвано грубое игнорирование им требований законодательства о применении государственного языка при исполнении служебных обязанностей, и другие.

«Э.МАТВИЙЧУК стал одиннадцатым номинантом, которому присуждена эта «награда», - уточнил В.ВОРОНКОВ. - И в ближайшее время главе ОГА, как и всем подобным ему предшественникам, будет вручен «Стоп-кран одесской журналистики».

Кроме того, участники собрания Гильдии приняли решение вручить дипломы и призы «За верность профессии» собственным корреспондентам: газеты «Зеркало недели» - Нине ПЕРСНЕВОЙ, информагентства УНИАН – Михаилу АКСАНЮКУ, «Рабочей газеты» - Владимиру КРЕЩУКУ. Приз представляет собой стилизованное журналистское перо на яшмовой подставке-тризубе работы одесского скульптора Александра ТОКАРЕВА.

Среди гостей предновогоднего собрания членов Гильдии был народный депутат Украины Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, который поблагодарил присутствующих за "сохранение верности журналистским традициям».

Напомним, в минувшие годы приз “Стоп-кран одесской журналистики” вручался руководством Гильдии «за создание условий, препятствующих выполнению журналистами своих профессиональных обязанностей» прокурору Одесской области Александру ГАЛКИНУ, начальнику управления информации Одесского горсовета Ольге НИКОЛЕНКО, руководителю пресс-службы Одесской ОГА Виктору БРИКУ. Отмечены были этой «наградой» также председатель облорганизации НСЖУ Юрий РАБОТИН - «за участие в организации массовой акции в пансионате «Орион», направленной на раскол НСЖУ», а в минувшем, 2009 году, экс-глава АМКУ Алексей КОСТУСЕВ - "за активную позицию по нагнетанию конфликтной ситуации между Представительством по управлению коммунальной собственности Одесского горсовета и обществом с ограниченной ответственностью "Одесский городской телерадиоцентр". По мнению собкоров, в результате "грязных политических разборок" больше всех пострадали местные телевизионщики, не имеющих прямого отношения к закулисной предвыборной борьбе.