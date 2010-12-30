Львовянам «под елочку» положат рост тарифов

Во Львове с 1 января вырастут тарифы на тепло и горячую воду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, для потребителей ЛГКП «Львовтеплоэнерго» с 1 января 2011 года плата за 1 Гкал будет составлять 179,71 грн. (раньше 163,37 грн.), а ЛКП «Зализнычнетеплоэнерго» - 163,64 грн. (раньше 148,76 грн.). Стоимость горячей воды вырастет в среднем на 90 коп. за 1 куб. м и будет составлять для потребителей ЛГКП «Львовтеплоэнерго» 18,75 грн. на 1 куб. м (раньше 17,77 грн.). а для ЛКП «Зализнычнетеплоенерго» - 17, 24 грн за 1 куб. м (раньше 16,42 грн.).

Стоимость услуг по теплоснабжению для жителей вырастет на 10%.

Напомним, Национальная комиссии регулирования электроэнергетики приняла решение о повышении тарифов на теплоснабжение 160 теплоснабжающим предприятиям Украины. Повышение тарифов вызвано тем, что с 1 августа НКРЭ повысила стоимость природного газа для теплоснабжающих предприятий на 50%.