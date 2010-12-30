Укртрансгаз взялся за автоматические газораспределительные станции

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» приступила к разработке и внедрению в производство опытно-промышленных образцов типовых блочных автоматических газораспределительных станций (ГРС) типа АГРС-5, АГРС-10 и АГРС-30 в рамках «Программы реконструкции и технического перевооружения ГРС ДК «Укртрансгаз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

«Применение современных технологий и оборудования при изготовлении блочных автоматических станций значительно повысит надежность и гарантийный срок эксплуатации газораспределительных станций», - прокомментировал начало реализации Программы директор ДК «Укртрансгаз» Сергей ВИНОКУРОВ.

Также он отметил, что при применении АГРС в 1,5-2 раза сократятся сроки выполнения строительно-монтажных работ, а по сравнению с традиционной реконструкцией ГРС экономия средств составит от 5 до 9 млн. грн. на каждый объект реконструкции.

В сообщении отмечается, что Программа реконструкции и технического перевооружения ГРС ДК «Укртрансгаз» разработана в рамках «Концепции создания автоматических газораспределительных станций (АГРС) ДК «Укртрансгаз» и предусматривает поэтапную замену морально устаревших ГРС. На первом этапе до 2014 года планируется реконструировать 102 станции.

Кроме того, утвержденной концепцией запланирована разработка и внедрение в производство опытно-промышленного образца мобильной автоматической газораспределительной станции, которая позволит производить ремонты оборудования газопроводов без прекращения газоснабжения потребителей.

Справка УНИАН. За последние 19 лет ДК «Укртрансгаз» ввел в эксплуатацию 69 современных ГРС. На протяжении 2010 года в работу было введено 6 электроприводных газоперекачивающих агрегата (ГПА), что дало возможность сэкономить 1,5 млрд куб. м топливного газа. Экономический эффект уже текущего года составил около 150 млн. грн.