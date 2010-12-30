Украина прекратила расследование в отношении импорта ферросплавов

Межведомственная комиссии по международной торговле прекратила специальное расследование в отношении импорта в страну ферросплавов, независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете “Урядовый курьер” от 25 декабря.

Как отмечается в сообщении, импорт в Украину ферросплавов в период расследования не осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, которые бы нанесли или угрожали причинить значительный ущерб национальному товаропроизводителю.

Межведомственная комиссия также напоминает, что расследование в отношении импорта ферросплавов было возбуждено по инициативе Украинской ассоциации производителей ферросплавов от имени Никопольского, Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов.