Крымская милиция отрицает прослушку телефонов Грача

Главное управление МВД Украины в Крыму опровергает заявление народного депутата Украины Леонида ГРАЧА о том, что его телефоны незаконно прослушиваются сотрудниками милиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью крымского управления МВД.

"Народный депутат ВР Украины Л.И.ГРАЧ занимается передергиванием фактов и искажением информации. В связи с распространенным 29 декабря в СМИ обращением пресс-службы крымского Рескома КПУ по поводу обращения народного депутата ВР Украины Л.И.ГРАЧА к Генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении тайны его телефонных разговоров, информируем, что распространенная информация не соответствует действительности", - заявили в милиции и подчеркнули, что "никакой "распечатки" телефонных звонков Л.ГРАЧА не существует.

В крымском управлении МВД пояснили, что звонок оперуполномоченного ОУР Симферопольского городского управления милиции на личный телефон Л.ГРАЧА был произведен в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Вячеслава ЗАХАРОВА (члена крымского Рескома КПУ - УНИАН), который до настоящего времени находится в розыске и в следственные органы не является.

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.ГРАЧ заявил, что его телефонные разговоры незаконно прослушиваются сотрудниками милиции, в связи с чем обратился к генеральному прокурору Украины с требованием привлечь к ответственности лиц, причастных к нарушению закона "О статусе народного депутата Украины».