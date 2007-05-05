В Украине потеплеет, но ожидаются дожди

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Прикарпатье и Винницкой области днем дожди, в отдельных районах грозы, град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в западной части и на побережье морей местами до 11°; днем 16-21°.

6-7 мая - переменная облачность. В западных, северных областях дожди, грозы, кое-где град, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди. На остальной территории преимущественно без осадков, только днем 7 мая в южных и центральных областях местами кратковременные грозовые дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях, а 7 мая в западной половине страны местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 6-11° тепла, днем 13-18°; на остальной территории 6 мая ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 11°, в восточных областях и на севере Левобережья 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, в центральных областях и южной части до 22°; 7 мая ночью 6-11°, на крайнем востоке страны местами 2-4° тепла, днем 18-23°, на юге кое-где 25-27°.

8-9 мая - кратковременные грозовые дожди (днем 8 мая и ночью 9 мая местами), только ночью 8 мая в западных и восточных областях без осадков. Температура ночью 6-12° тепла; днем 8 мая 18-24°, 9 мая в восточных областях и южной части 21-26°, на остальной территории 13-18°.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 20°; по области ночью 3-8° тепла, днем 16-21°.

6-7 мая - переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем кратковременные дожди, грозы, кое-где град. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем 7 мая местами порывы 15-20 м/с. Температура 6 мая ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; 7 мая ночью 6-11° тепла, днем 18-23°.

8-9 мая - кратковременные грозовые дожди (днем 8 мая и ночью 9 мая местами). Температура ночью 6-12° тепла, днем 8 мая 18-23°, 9 мая 13-18°.