Обращение Януковича к украинскому народу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обвиняет оппозицию в дестабилизации ситуации в стране, и заявляет, что согласился на досрочные парламентские выборы, чтобы не допустить этого.

Об этом он заявил сегодня в обращении к народу Украины, которое транслировали центральные телеканалы.

Лидер Партии регионов заявляет, что пошел на договоренности с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о проведении досрочных парламентских выборов, чтобы не допустить раскола страны и уничтожения экономики.

“Мы видим - работа Конституционного Суда заблокирована. Делается все, чтобы дестабилизировать ситуацию, посеять раздор среди людей, противопоставить один регион другому. Потому что оппозиции нужен кризис. А нам - стабильность на благо людей. Им нужные высокие кресла и должности. А нам - экономический рост и новые рабочие места для людей. Им нужная диктатура. А нам - власть народа. Им нужная реприватизация для „любих друзів”. А нам - достойная зарплата работающим и хорошие пенсии для людей на заслуженном отдыхе”, - заявил В.Янукович.

По его мнению, ради своих партийных интересов “популисты переступят не только через демократию и через закон”, они “способны пожертвовать даже самым святым - благополучием народа и единством государства”.

“Да, они готовы к расколу Украины, готовы к тому, чтобы ввергнуть страну в водоворот гражданского противостояния, чтобы уничтожить экономику. Но мы этого никогда не допустим. И чтобы сохранить Украину, чтобы сохранить перспективу для народа, мы создаем рабочую группу, которая наработает алгоритм действий всех парламентских политических партий, Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров. Таким образом, мы войдем в правовое поле, все ветви власти начнут функционировать в правовом поле, парламент в полном составе примет необходимые законы для проведения досрочных выборов и только после этого можно будет принять решение о досрочных выборах”, - заявил В.Янукович.

Такая процедура, по его убеждению, будет отвечать демократическим принципам развития государства, которые основываются на верховенстве права, на правах и свободах человека. “Это наши принципы, какие мы всегда отстаивали и всегда будем отстаивать, и с которыми мы опять победим”, - отметил он.

Ответственная и сильная политика, по мнению В.Януковича, - “это такая политика, при которой ты всегда делаешь выбор лишь в интересах народа и государства”. “Этот выбор не всегда бывает легким, потому что все мы люди со своими эмоциями, с амбициями, с чувствами. Но сильны мы при этом лишь тогда, когда, принимая решения, умеем зажать в кулак и чувства, и амбиции. Лишь благо народа, его благополучие и перспектива Украины должны быть тем приоритетом, который диктует нам правильный выбор. Я знаю, что вы, дорогие соотечественники, хотели бы услышать от меня, возможно, другие слова, другие призывы. Но я всегда говорил вам правду. И это было залогом нашего взаимного доверия. Убежден - так будет и сейчас, когда пришло время принятия решения. Когда нужно выбирать: либо кризис, гражданское противостояние, падение экономики, хаос в стране, раскол государства, либо благосостояние народа и единство Украины. Вне всякого сомнения мы с вами выберем благосостояние и единство, даже если для этого придется пойти на большие уступки”, - заявил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.Ющенко после встречи с В.Януковичем заявил о достижении политического согласия на проведение досрочных парламентских выборов после внесения определенных изменений в избирательное законодательство.