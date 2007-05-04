Ющенко поручил СБУ провести спецоперацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Службы безопасности Украины обеспечить безопасность передачи данных во время проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сообщил сегодня на совещании с председателем Совета министров АРК, председателями областных и Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

«Я обратился к СБУ взять под особый контроль электронные коды, работу электронных СМИ, каналов связи, и таким образом сделать невозможным подделку через вмешательство в электронный режим связи», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что специалисты СБУ должны воспринимать эту задачу как спецоперацию – “взять под полный контроль в соответствии с действующим законодательством закрытость каналов обмена информацией”. По убеждению Президента, это должно обеспечить надежное хранение электронных ключей.

«Другими словами, чтобы тех манипуляций, которые были сделаны во время президентских выборов, мы больше никогда не повторяли – с точки зрения запасных серверов или других вещей, о которых много говорилось в прессе», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.