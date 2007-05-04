В трех районах Киева отключат горячую воду

С 15 до 29 мая 2007 г. будут проводиться испытания тепловых сетей частично в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Согласно информации АЭК “Киевэнерго”, испытания будут осуществляться в Святошинском районе - тепловые сети от тепломагистралей РК "Беличи", жилищные массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок, Святошин – частично, в Соломенском - теплосети от станции теплоснабжения СТ-1, РК "Отрадный" (зона теплоснабжения от ТЭЦ-5) и в Шевченковском - теплосети от районной котельной РК "Молодь" и тепломагистрали №6 СТ-1.

В связи с этим горячее водоснабжение будет прекращено, начиная с 18.00 14 мая, в домах, которые расположены в пределах:

проспекта Победы, улиц Николая Ушакова, Уборевича, Чернобыльской, Осенней, Жовтневой, Булаховского, Наумова, Подлесочной, Олевской, Бахмача, Клавдиевской, Гаршина, Рахманинова, проспекта Палладина, улиц Доброхотова, Семашко, Кольцевой дороги - частично (теплосети от РК "Беличи");

улиц Толстого, Привокзальной площади, улиц Вокзальной, Ползунова, Лукашевича, Воздухофлотского проспекта, улиц Стадионной, Тополиной, Фучика, Уманской, Ушинского, Фастовской, Волынской, Винницкой, Медовой, Народного ополчения, Эрнста, Зеленогорской, Краснозвездного проспекта (частично), улиц Петра Радченко, Бориса Гарина, Андрея Головко, Соломенской, Амосова, Клинической, Петра Заломова, Огородной, Докучаевской, Ивана Неходы, Петра Красикова, Кудряшова (теплосети от ТМ-1, 1(4) станции теплоснабжения СТ-1);

улиц Индустриальной, Полевой, Ярослава Галана, Гарматной, Борщаговской, Генерала Тупикова, Машиностроительной, Выборгской, Индустриальной, проспекта Победы, улиц Академика Янгеля, Дашавской, Полевой (теплосети от ТМ-1 РК "Отрадный", которая работает от ТЭЦ-5);

улиц Жилянской, Борщаговской, Политехнической, проспекта Победы, улиц Зоологической, Дегтярёвской, Елены Телиги, Дорогожицкой, Пугачева, Баггоутовской, Николая Мурашко, Мануильского, Лермонтовской, Герцена, Мельникова, Студенческой, Николая Пимоненко, Бехтеревского переулка, улиц Сечевых стрелков, Полтавской, Дмитриевской, Павловской, Златоустовской, Павла Пестеля, Коминтерна (теплосети от тепломагистралей №6 СТ-1 и №1 РК "Молодь").

В случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будут дополнительно извещены жилищно-эксплуатационные организации.

В случае выявления случаев повреждения подземных трубопроводов с провалами и выбросом горячей воды на поверхность можно обращаться по телефонам: Cвятошинский район - 450-38-93, 497-60-72, 452-60-94; Соломенский район (зона РК "Отрадный") - 272-23-73, 497-60-72, 289-08-75; Соломенский район (зона СТ-1) – 249-47-29, 287-67-23, 289-08-75; Шевченковский район - 272-23-73, 287-67-23, 289-08-75.

Справки - по телефону информационно-справочной службы АК "Киевэнерго" - 088.