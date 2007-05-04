Черновецкий будет судиться за свои тарифы до последнего?

Киевская городская государственная администрация будет оспаривать решение Хозяйственного суда Киева от 27 апреля этого года о признании противоправным повышение в 2 раза тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщил УНИАН первый заместитель председателя КГГА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

В юридическом отделе горадминистрации УНИАН сообщили, что жалоба в Апелляционный суд пока не подана, поскольку еще нет документа постановления суда от 27 апреля. На сегодняшний день, отметили в юротделе, решение Хозяйственного суда не вступило в силу, поскольку дано время на апелляцию.

«Апелляцию на данный момент не представляется возможным подать, так как еще не готово постановление. По процессуальным законам, суд берет 5 дней для того, чтоб в полном объеме изготовить этот документ. Чтоб его оспаривать, нам нужны мотивы, на которые ссылался суд, вынося такое решение. Мы ждем, когда дадут нам в руки это постановление, и мы сможем предметно готовить апелляцию», - отметил главный специалист юротдела Виталий СМОЛЬНИЦКИЙ.

По его словам, на заседании участники процесса были извещены о том, что только с 14 мая может появиться постановление, т.е. «срок апелляционного оспаривания начинается с 14 мая».

“Это плюс 10 дней на заявление апелляционного оспаривания и плюс 20 дней после того, как мы подадим заявление на апелляцию”, - уточнил В.СМОЛЬНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2007 года Хозяйственный суд г. Киева вынес решение о признании противоправными и отмене решений Киевского городского совета от 8 февраля 2007 года «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги» и распоряжения Киевской городской государственной администрации от 12.02.2007 г. №141, от 12.02.2007 г. №142, от 12.02.2007 г. №143, от 12.02.2007 г. №144, которые предусматривают увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 1,8-2 раза.

Этим решением суд удовлетворил полностью иск киевской городской организации Украинской партии «Единство», председателем которой является бывший городской председатель Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

В том случае, если это решение вступит в силу, в Киеве будут действующими тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые были до 30 ноября 2006 года и утверждены распоряжениями Киевской городской государственной администрации в 2001-2004 годах.

Ранее, 13 февраля, Хозяйственный суд Киева признал распоряжения КГГА от 30 октября о повышении тарифов незаконными и отменил их.

В КГГА после этого отметили, что в столице действуют тарифы, утвержденные решением Киевсовета от 8 февраля, которое определило повышение тарифов на ЖКУ в 1,8-2 раза.

В свою очередь, Киевская городская организация Украинской партии «Единство» обратилась с административным иском в Хозяйственный суд г. Киева о признании противоправными и отмене распоряжений Киевской городской государственной администрации от 12.02.2007 г №141, от 12.02.2007 г. №142, от 12.02.2007 г. №143, от 12.02.2007 г. №144, подписанных на решение Киевского городского совета от 8 февраля.