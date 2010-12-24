Пропал один из активистов предпринимательского Майдана

Пропал один из активистов предпринимательского протеста на Майдане Независимости, глава правозащитной организации "Ассоциация защиты прав граждан Украины" Владимир Лесик.

Об этом сообщили в Центральном штабе спасения украинского предпринимательства.

В частности, активисты уточнили, что на 22 декабря 2010 года Лесиком была запланирована акция протеста. Однако 21 декабря "он пропал и уже двое суток его не могут найти родные, друзья и коллеги".

Его телефон, указанный в анонсе акции, отключен. Безрезультативными оказались и попытки дозвониться на другие личные телефоны организатора.

"22 декабря на место проведения акции Лесик не явился, связаться с ним ни нам, не присутствующим журналистам не удалось. Зная Лесика, как человека обязательного и пунктуального, факт его отсутствия на анонсированном им мероприятии не мог не насторожить", - уточняют активисты.

В штабе сообщают, что с 21 декабря с Лесиком никто из его знакомых не виделся и не общался, а основной телефон находился вне зоны доступа.

"О своих намерениях отказаться от проведения вышеуказанной акции Лесик никого не уведомлял", - подчеркивают активисты.

Центральный штаб спасения украинского предпринимательства, родные и близкие Лесика обращаются к правоохранительным органам с требованием в кратчайшие сроки установить его место пребывания.

"В случае его задержания и нахождения в местах предварительного заключения общественность Украины интересует, на каком основании он задержан и где содержится под стражей", - отмечается в сообщении.

Украинская правда