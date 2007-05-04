Лавринович увеличил количество частных нотариусов в 10 раз

Министерство юстиции увеличило с 3,5 тысяч до 38,5 тысяч предельную численность частных нотариусов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ, подписанный министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, вступил в силу с 3 мая 2007 года.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, 35,070 тысяч образованных квот более чем в десять раз превышает количество частных нотариусов, действующих в Украине сегодня.

Таким образом, по словам министра, Минюстом фактически отменено ограничение относительно численности частных нотариусов в Украине.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что приказ издан с целью реализации права на свободный доступ к профессии нотариуса, а также для устранения злоупотреблений и коррупционных предпосылок при регистрации нотариальной деятельности.

Квоты частных нотариусов в нотариальных округах увеличены пропорционально к количеству населения, проживающему в соответствующих регионах. В частности, в Крыму – на 1100, в Винницкой области – на 1020, в Волынской – на 690, В Днепропетровской – на 2510, в Донецкой – на 2470, в Житомирской – на 870, в Закарпатской – на 1010, в Запорожской – на 1240, в Ивано-Франковской – на 1030, в Киевской – на 1120, в Кировоградской – на 730, в Луганской – на 1860, во Львовской – на 2250; в Николаевской – на 910, в Одесской – на 1920, в Полтавской – на 860, в Ривненской – на 810, в Сумской – на 740, в Тернопольской – на 680, в Харьковской – на 2450, в Херсонской – на 980, в Хмельницкой – на 780, в Черкасской – на 630, в Черновицкой – на 420, в Черниговской области – на 730, в Киеве – на 4940, в Севастополе – на 320.

По состоянию на апрель 2007 года в Украине в 642 нотариальных округах действовало 3277 частных нотариусов. 228 должностей частных нотариусов оставались вакантными.

Кроме того, в Украине создана 821 нотариальная контора, где работает 1438 государственных нотариусов. 127 должностей государственных нотариусов остаются незаполненными.