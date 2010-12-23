Пенсионная реформа предусматривает выплаты учителям и медикам

Пенсионной реформой предусмотрены единовременные выплаты для учителей, медиков и работников культуры при их выходе на пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем выступлении в Тернополе во время представления нового председателя облгосадминистрации сказал вице-премьер министр-министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

По его словам, размер этого выходного пособия будет составлять десятикратную пенсию. «Если учитель сегодня имеет среднюю пенсию 1,2 тыс. грн., то при выходе на пенсию он получит 12 тыс. грн.», - сообщил С.ТИГИПКО.

Кроме того, по его данным, каждая женщина, которая отсрочит свой выход на пенсию, будет получать 2,5% доплаты к своей пенсии за каждый год. «Максимальная надбавка для тех, кто выйдет на 10 лет позже предусмотренного, будет составлять 25%», - сообщил С.ТИГИПКО.

Максимальная пенсия, по его словам, будет нормирована и будет составлять 12 минимальных пенсий. «На сегодняшний день это 8,8 тыс. грн. Больше не будет. Тогда как сейчас есть пенсии 40-50 тыс. грн.», – отметил вице-премьер министр.

У госслужащих запланировано коэффициент соотношения пенсии к зарплате уменьшить с 90% до 80%.

«Без повышения пенсионного возраста не обойдемся. Для женщин будут поднимать пенсионный возраст в течение 10 лет по полгода каждый год, то есть с 55 до 60 за 10 лет. С 2013 года предлагается поднять пенсионный возраст для мужчин-госслужащих на 2 года - до 62 лет», - напомнил С.ТИГИПКО.

По его словам, будет увеличен общий стаж для получения полной пенсии с 20-25 лет до 30-35. Военные в течение 5 лет будут увеличивать на 1 год свою выслугу с 20 лет до 25 лет выслуги, которая необходимая будет для получения пенсии.

С.ТИГИПКО пояснил, что все это – пока предложения.

«Мы еще будем советоваться и слушать всех. Думаю, до начала февраля будут дискуссии, в первых числах февраля – первое голосование, и в середине февраля будут приняты первые решения по пенсионной системе. И если мы примем эти решения, то через три года у нас будет бездефицитный бюджет», - заверил С.ТИГИПКО.

По его данным, в 2009 году дефицит Пенсионного фонда составил 19 млрд. грн. - 1,9% ВВП. «В этом году планировалось 29 млрд. грн., теперь будет 26,5 млрд. благодаря определенным шагам. 2,5% ВВП мы опять отдадим на Пенсионный фонд», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что работающие уже не справляются с количеством пенсионеров.

«У нас на 88 работающих 100 пенсионеров. А в ближайшие годы будет один к одному», - мотивировал необходимость проведения пенсионной реформы С.ТИГИПКО.