Избирательные комиссии начали ”снимать” партии с выборов

Председатель Центральной избирательной комисии Ярослав ДАВЫДОВИЧ заявляет, что на некоторых избирательных участках испорчены избирательные бюллетени по выборам в Верховную Раду, вследствие чего ЦИК вынуждена дополнительно изготовить 5-6 тысяч бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Ни одна из 45 политических сил не снята с выборов. Однако на местах избирательные комиссии начали проставлять штамп «выбыл» напротив некоторых партий и блоков, перепутав бюллетени по выборам народных депутатов с бюллетенями по выборам в местные советы», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ. По его словам, такая информация поступает из Луганской, Закарпатской и Запорожской областей.

Вместе с тем, председатель ЦИК не склонен называть такие действия избирательных комиссий политическими технологиями. «Я думаю, что это происходит из-за неопытности избирательных комиссий», - отметил он.

Председатель Центризбиркома заявил, что в настоящее время нет оснований считать, что некоторые политические партии и блоки готовятся сорвать выборы. «Все политические партии заинтересованы в том, чтобы выборы прошли честно, демократично и прозрачно. Хотя некоторые политические силы ведут себя безответственно», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Вместе с тем, председатель ЦИК отметил, что в некоторых избирательных округах существует тенденциозный подход избирательных комиссий к определенным политическим силам. «Сегодня мы отменили постановление одной окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации 172 официальных наблюдателей от БЮТ, поскольку мы увидели безосновательность в таком отказе», - сообщил Я.ДАВЫДОВИЧ.