Янукович восстановил пеню за долги по коммунальным услугам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Верховная Рада изменила статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги»

В частности, она изложена в такой редакции: «Действие данного Закона прекращается 1 января 2011 года. Начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги осуществляются на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года».