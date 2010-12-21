Кабмин решил повысить пенсионный возраст для женщин на 5 лет

Кабинет министров внес на рассмотрение в Верховную Раду проект пенсионной реформы. Проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» №7455 был зарегистрирован в парламенте 13 декабря, однако текста его не было.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что правительство забрало из парламента на доработку законопроект о проведении пенсионной реформы. В.ЛИТВИН отметил, что сначала законопроект был внесен в парламент и зарегистрирован. «Потом Кабинет министров Украины взял его на доработку», - добавил он.

Согласно обнародованной информации этот документ в Раде будет представлять министр социальной политики Сергей Тигипко, сообщает Зеркало недели.

В законопроекте предлагается повысить нормативную продолжительность страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере с 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, до 30 и 35 лет соответственно.

Также предлагается повысить минимально необходимый страховой стаж для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет.

Кроме того, правительство предлагает постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, ежегодно увеличивая его на 6 месяцев каждого года, начиная с 1 февраля 2011, а для мужчин, работающих на государственной службе, — до 62 лет с 2013 года.

Вместе с тем, предлагается постепенно повысить возраст для женщин, для получения государственной социальной помощи с 58 до 63 лет.

Данным законопроектом предусмотрено, что максимальный размер пенсии будет установлен на уровне 12 размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В документе также предлагается повысить уровень пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, «предусмотрев выплату им единовременной денежной помощи при выходе на пенсию в размере 10 назначенных месячных пенсий».