При взрыве на нефтепроводе погибли 13 детей

В Мексике в результате взрыва на нефтепроводе в городе Сан-Мартин-Тесмелукан, погибли, по последним данным, 28 человек, свыше 50 получили ранения. Среди погибших, по сообщениям местных властей, 13 детей.

Взрыв произошел в воскресенье рано утром на трубопроводе, принадлежащем государственной компании Petroleos Mexicanos (Pemex). В районе происшествия разрушены более 30 домов, повреждены десятки строений и автомобилей.

По предварительной версии, на рассвете неизвестные злоумышленники сделали несколько отверстий в нефтепроводе, чтобы украсть топливо. Под высоким давлением горючее вытекло и вскоре воспламенилось. Как сообщают власти штата, улицы превратились в "огненные реки".

По словам местных жителей, преступные банды выкачивают топливо из нефтепроводов и продают его водителями грузовиков, проезжающих по территории штата.